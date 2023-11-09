İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktılar

MARDİN'dedüzenlenen etkinlikte çocuklar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne yüzlerce balon bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nce, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocukları anmak için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı´nda etkinlik düzenledi. Etkinliğe Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğretmenler, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler `Minik Gazzeli çocuklar annelerinin kucağında büyüsün´ ve `Gazze'de çocuklar ölmesin´ pankartı taşıyarak, şiirler okudu. Konuşmanın ardından çocuklar, ellerindeki Filistin bayrağının renklerinden oluşan siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İsrail'in Filistin'de zulüm yaptığını belirterek, "Çocukları, kadınları öldürüyorlar. Cami ve kiliseleri bombalıyorlar. Dünyanın en büyük barbar hareketi ile karşı karşıyayız. Bizler Gazze'deki çocuklar, masumlar ölmesin diye mücadele ediyoruz. Müdürlük olarak kantinlerimizde ve sosyal tesislerimizde bu zalimlere ait olan gıdaları boykot kararı aldık" dedi.