Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        İşlettiği manav dükkanından uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde, işlettiği manav dükkanında uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 16 kilo esrar, 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşlettiği manav dükkanından uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'inKızıltepe ilçesinde, işlettiği manav dükkanında uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 16 kilo esrar, 26 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıltepe ilçesinde bir kişinin okullara yakın bir konumda, işlettiği manav dükkanında uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. İş yerine yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev, iş yeri ve eklentilerine yapılan aramda 16 kilo esrar, hasada hazır 26 kök Hint keneviri bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, manav dükkanı mühürlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
        Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak

        Benzer Haberler

        Mardin'de manav görünümünde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı
        Mardin'de manav görünümünde uyuşturucu satan zanlı tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Mardin Artuklu Üniversitesindeki öğrenciler İsrail'i protesto etti
        Mardin Artuklu Üniversitesindeki öğrenciler İsrail'i protesto etti
        Mardin'deki cinayette HTS kayıtları incelenecek
        Mardin'deki cinayette HTS kayıtları incelenecek
        MARSU'dan eğitime destek
        MARSU'dan eğitime destek
        Sultanköy içme suyu isale hattı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor
        Sultanköy içme suyu isale hattı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor