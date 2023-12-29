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        Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

        MARDİN'in Yeşilli ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen (73), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 29.12.2023 - 15:00
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        Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
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        MARDİN'in Yeşilli ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen (73), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Yeşilli ilçesinde evinde fenalaşan Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şelimen için ilçede öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney, İlçe Belediye Başkan Vekili Yılmaz Özkoç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Batuhan Uysal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Törende protokol ve vatandaşlar, Şelimen'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası İsmail Şelimen´in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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