Mersin'deki otobüs kazasında ölen 9 kişiden 6'sı toprağa verildi (2)

4'ÜDAHA SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, dün yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen 9 kişiden şoför Hüseyin Tayşun (43) ile yolculardan Huzan Sunnez (22) Şırnak´ın Silopi ilçesinde gece toprağa verilirken, Şeyhmus Öget (37) ile Muhammed Akbaba'nın (20) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketleri Mardin'e getirildi. Muhammed Akbaba'nın cenazesi Dargeçit ilçesinde toprağa verildi, Şeyhmus Öget'in cenazesi ise Artuklu ilçesi Gül Mahallesi Şeyh Lubban Camisi'nde İl Müftüsü Enver Türkmen'in kıldırdığı namazın ardından Şeyh Lubban Mezarlığı'nda defnedildi. Öget'in Marmaris'te bir otelde tercüman olarak çalıştığı öğrenildi.

Mülkiye Beyter'in (34) cenazesi ise memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesine getirildi. Cenaze Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Dağkapı Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta toprağa verildi. Mehmet Emin Anaeli'nin cenazesi de memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesi kırsal Petekkaya Mahallesi'ne getirilerek toprağa verildi.