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        Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu

        Mardinli Boksör Sezen Sude Karaboğa (16), Naci Oral Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası´nda 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:15
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        Mardinli Boksör Sezen Sude, Türkiye üçüncüsü oldu
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        Mardinli Boksör Sezen Sude Karaboğa (16), Naci Oral Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası´nda 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

        Mardinli Boksör Sezen Sude Karaboğa, 24-31 Ocak tarihleri arasında Mersin´de gerçekleştirilen Naci Oral Genç Kadınlar ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası´na, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına katıldı. Servet Tazegül Spor Salonu´nda yapılan şampiyonaya katılan Karaboğa, Çankırılı rakibini ilk rauntta yenerek üst tura yükseldi. Karaboğa, ardından Bursa ve Yalovalı rakiplerini eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Samsunlu rakibine elenen Sezen Sude Karaboğa, 48 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

        "HEDEFLERİME ULAŞMAK İÇİN YILMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

        Mardin´i gururla temsil ettiğini vurgulayan Sezen Sude Karaboğa, "Daha iyi olmak için sürekli antrenörümle çalışıyorum. Maalesef bu turnuvada yarı finalde elendim. Ama hedeflerime ulaşmak için yılmadan çalışmaya devam edeceğim. Buradan sürekli bana destek olan aileme çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

        Karaboğa´nın antrenörü Orkun Çaylak ise "Sezen Sude Karaboğa, daha önce katıldığı turnuvada Türkiye ikinciliği elde etti. Mersin´deki bu etkinlikte üçüncü olduk. Olsun, biz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Müsabakadan görüntüler

        -Sude´nin 3´üncülüğünün açıklamasından görüntüler

        -Genel ve detay görüntüler

        DHA-Spor - Türkiye-Mardin / Artuklu - Salih KESKİN

        2024-01-31 13:05:42

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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