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        İş yerinden tablet ve cep telefonu hırsızlığı kamerada

        MARDİN´in Midyat ilçesinde iş yerine giren 2 şüphelinin, yaklaşık 150 bin TL değerindeki 5 tablet ve 5 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 16:28 Güncelleme: 09.02.2024 - 16:30
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        İş yerinden tablet ve cep telefonu hırsızlığı kamerada
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        MARDİN´in Midyat ilçesinde iş yerine giren 2 şüphelinin, yaklaşık 150 bin TL değerindeki 5 tablet ve 5 cep telefonunu çalması güvenlik kamerasına yansıdı. 

        Olay, 03.18´de Midyat ilçe merkezindeki Cumhuriyet Bulvarı Dörtyol Kavşağı´nda meydana geldi. Yüzlerini atkı ve bere ile kapatan 2 şüpheli, cep telefonu satılan iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Şüpheliler girdikleri iş yerinden yaklaşık 150 bin TL değerindeki 5 tablet ve 5 cep telefonu ile çok sayıda şarj cihazını alarak çıktı. Sabah iş yerine gelen Orhan Turan, camlarının kırık, tablet  ve telefonların yerinde olmadığı görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaparak güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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