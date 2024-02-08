Mardin 1969 Spor, Küçükçekmece Sinop Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde çalışmayla devam etti.

Mardin 1969 Spor, TFF 3. Lig 1. Grup 19. haftasında Küçükçekmece Sinop Spor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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