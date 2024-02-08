Mardin Polisevi duvarı cephe iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, görünürlüğü artırarak şehrin tarihi yapısını kentin farklı noktalarına işleyerek vatandaşlara tarihi bir seyir sunuyor.

Hava radar rampasına yapılan Mini Mardin Projesi ile tarihi kente çıkışta vatandaşlara sunulan keyifli görselin ardından Mardin-Kızıltepe Battı Çıktı Kavşağında bulunan Polisevi duvarında başlatılan cephe iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında, Mardin'in tarihi dokusunu yansıtan taş işleme, dikey bahçe imalatları, Cumhuriyetin 100. yılını yansıtacak reklam panoları ve ışıklandırma yapılacak. Proje tamamlandığında, duvar önünde yürüyüş yapan vatandaşlara tarihi bir seyir keyfi sunmasının yanı sıra vatandaşlar çektirecekleri fotoğraflar ile anı ölümsüzleştirebilecek.