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        Mardin'de, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Fatime Örnek (29), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 21:21 Güncelleme: 23.05.2024 - 21:25
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        Mardin'de, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Fatime Örnek (29), hayatını kaybetti. 

        Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Mardin karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatime Örnek'e çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Örnek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri ifade işlemleri için sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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