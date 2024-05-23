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        Ressam İsmet Yedikardeş Mardin'de söyleşiye katıldı

        Ressam İsmet Yedikardeş, Mardin'de sevenleriyle söyleşide bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:55 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:55
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        Ressam İsmet Yedikardeş Mardin'de söyleşiye katıldı
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        Ressam İsmet Yedikardeş, Mardin'de sevenleriyle söyleşide bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde düzenlenen söyleşiye katılan Yedikardeş, sanat yolculuğundaki deneyimlerini paylaştı.

        Etkinlikte, Mardin Anadolu Lisesi öğrencilerinin başlattığı program kapsamında öğrencilerden Emine İrem Bağış'ın yazdığı İsmet Yedikardeş'in hayatının anlatıldığı "Kırık Çömlek" kitabının da tanıtımı yapıldı.

        Söyleşinin ardından gazetecilere açıklama yapan İsmet Yedikardeş, Mardinli olduğunu ve gittiği her yerde Mardin'i tanıttığını söyledi.

        Çömlekçi bir aileden geldiğini ifade eden Yedikardeş, "Türkiye'de beni tanıyanlar var tanımayanlar var. Tanınmak önemli değil, Bir şeyi insanın yararına yapıyorsanız en mutlu insan sizsiniz." dedi

        Söyleşide birçok sanatçı ve öğretmenle de buluştuğunu anlatan Yedikardeş, çocuklarla da bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

        "Beni keşfeden rahmetli ilkokul öğretmenim oldu. Eğer çocukları yeteneklerine göre eğitirseniz ülkeye büyük katkısı olur." diyen Yedikardeş, hayatını hikayeleştirip, kitaba dönüştüren öğrenci Bağış'a da teşekkür etti.

        Etkinliğe katılanlardan Gülistan Dağlı, söyleşiyi dinlerken çocukluğuna indiğini söyledi.

        "Eskiden çamurdan tandır evler yapardık." ifadesini kullanan Dağlı, sanatla iç içe bir gün geçirmenin kendilerine iyi geldiğini anlattı.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, sanatçılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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