Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Ahmet Türk: Başkanlık düşerse, belediye meclisi başkan vekili seçer, farklı yollar hukuksuzdur

        MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kobani davasında aldığı 10 yıl hapis cezası ve yerine kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili olarak, "Yargıtay'ın kararından sonra belediye başkanlığı düşer ve belediye meclisi bir başkan vekili seçer.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Türk: Başkanlık düşerse, belediye meclisi başkan vekili seçer, farklı yollar hukuksuzdur
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kobani davasında aldığı 10 yıl hapis cezası ve yerine kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili olarak, “Yargıtay'ın kararından sonra belediye başkanlığı düşer ve belediye meclisi bir başkan vekili seçer. O işleri yürütmek üzere seçer. Yoksa bu kayyuma neden olacak bir süreç de değil, bir durum da değil. Yani böyle olsa bile meclisin kendi içinde bir belediye başkanı vekili seçerek, o çalışmaları sürdürme gibi bir durumu var. Hukuki durum budur. Bunun dışındaki farklı yollar hukuksuzdur, antidemokratiktir” dedi.

        Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Parti’li Ahmet Türk, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Belediye borçları ve yaşanan elektrik kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Türk, şunları söyledi:

        “Mardin Valiliği, belediyenin elektrik borcunun olmadığı şeklinde açıklama yapıyor. 31 Mart seçimlerinden sonra 150 milyon TL paranın hesapta olduğunu ifade ediyor. Evet, doğrudur, 150 milyon lira para var ama 5 Nisan’da biz mazbatayı aldıktan sonra gittiği zaman memur ve işçilerin 115 milyon lira maaşını ödemeden, kasada 150 milyon lira olduğunu söylüyor. Ödediğiniz zaman zaten 20-25 milyonluk bir para kalıyor. Sanki kasada para varmış gibi gösteriyor. Dünkü açıklamasında yine elektrik borçlarının olmadığını söylüyor. Oysa bize 8 Mayıs’ta Dicle EDAŞ’ın MARSU’ya gönderdiği belgede 393 milyon borcu olduğu, 170 milyon lira da bu borçtan dolayı eklenen faiz, yani toplam 550 milyon lira borç var. 8 Mayıs’tan bu güne kadar her gün 15 milyon faiz üzerine biniyor ve şu an borcumuz 600 milyon civarında ama valilik çok pişkin bir şekilde borcunun olmadığını söylüyor. Biz borcun olduğunu söylüyoruz, kendileri de yok diyor. O zaman hakkımızda suç duyurusunda bulunsunlar. Bugün Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar 260 milyon 493 lira borcu var. MARSU’ya baktığımızda 2 milyar 815 milyon 397 bin 55 kuruş borcu var. Toplam olarak belediyenin 4 milyar 875 milyon 802 lira 94 kuruş borcu ile karşı karşıyayız. Bu borçları devraldık.”

        ‘BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÜŞERSE MECLİS, BAŞKAN VEKİLİ SEÇER, FARKLI YOLLAR HUKUKSUZDUR’

        Kobani davasında aldığı 10 yıl hapis cezası ve yerine kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili olarak da konuşan Ahmet Türk, kendileri için kayyumun atanıp atanmamasının önemli olmadığını, önemli olanın halkın iradesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        “Bizim için önemli olan halkın iradesinin ortaya çıkmasıdır ve 31 Mart seçimlerinde de ortaya çıktı. Son 3 dönemde seçimlere katılıyoruz. İlk dönemde yüzde 52 ile 2’inci dönem yüzde 53 ile son dönemde de yüzde 57,4 ile halkımız büyük bir destek verdi. Buradan şükranlarımı da ifade etmek istiyorum. Tabii ki herkesin kafasında; ‘Acaba kayyum atanır mı? Açılan dava ve verilen karardan sonra acaba bir kayyum gelir mi gelmez mi?’ sorusu var. Burası Türkiye; hukukun olmadığı, adaletin olmadığı, yargının bağımsız olmadığı, tarafsız olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bunun için neyin nasıl olacağını bilemeyiz. Bizim için halkın iradesi önemli, halkın iradesine ipotek konulduğu zaman biz tepkimizi gösteririz. Çünkü o iradeyi tanımamak, bu halkı tanımamaktır. Halk ve özgürlükleri askıya almak anlamına geliyor. Yoksa bireysel olarak kayyum atanmış, atanmamış bizim için çok önemli değil ama iradenin ipotek altına alınması konusunda tepkimizi elbette ki gösteriyoruz, göstereceğiz. Doğru bulmayız. Şimdi bir yargı süreci başladı. Ama sonuç değil, Yargıtay'ın kararı ortaya çıkana kadar yargının vermiş olduğu kararlar, bir kişiyi hükümlü olarak göstermez. Öyle bir kural yok. Yargıtay'ın kararından sonra belediye başkanlığı düşer ve belediye meclisi bir başkan vekili seçer. O işleri yürütmek üzere seçer. Yoksa bu kayyuma neden olacak bir süreç de değil, bir durum da değil. Yani böyle olsa bile meclisin kendi içinde bir belediye başkanı vekili seçerek, o çalışmaları sürdürme gibi bir durumu var. Hukuki durum budur. Bunun dışındaki farklı yollar hukuksuzdur, antidemokratiktir.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"

        Benzer Haberler

        Kızıltepe Kaymakamı Şahin yapımı süren Millet Bahçesinde incelemelerde bulu...
        Kızıltepe Kaymakamı Şahin yapımı süren Millet Bahçesinde incelemelerde bulu...
        Mardin'de minibüsün çarptığı kadın öldü
        Mardin'de minibüsün çarptığı kadın öldü
        Mardin'de, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü
        Mardin'de, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla öldü
        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri'den Midyat Belediyesine ziyaret
        BAE'nin Ankara Büyükelçisi Al Dhaheri'den Midyat Belediyesine ziyaret
        Kızıltepe'de Bilim Şenliği düzenlendi
        Kızıltepe'de Bilim Şenliği düzenlendi
        Dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen'den kan bağışı çağrısı
        Dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen'den kan bağışı çağrısı