Kızıltepe Kaymakamı Şahin yapımı süren Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, yapımı devam eden Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Erikli Mahallesi'nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı devam eden ve içinde Millet Kıraathanesi, Millet Kütüphanesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu ve piknik alanları bulunan Millet Bahçesi'nin yapımı sürüyor.

Kızıltepe Kaymakamı Şahin çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, "Millet Bahçesinin yapımı tamamlandığında kıymetli vatandaşlarımız aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri, çocukların güvenli bir şekilde oyun oynayabileceği ve yeşil alanlarla beraber çok nitelikli bir sosyal yaşam alanına kavuşacaklar." dedi