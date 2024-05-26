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        Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı

        MARDİN'detaksi şoförünün fark etmediği yola paralel kaldırımdaki köpek, aracın altına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 26.05.2024 - 12:35
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        Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı
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        MARDİN'detaksi şoförünün fark etmediği yola paralel kaldırımdaki köpek, aracın altına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekiler şoföre tepki gösterdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 1. Cadde Üçyol mevkisinde meydana geldi. 47 BNR 902 plakalı taksinin şoförü, müşteri almak için aracının bir kısmını yola paralel kaldırıma park etti. Müşteri bindikten sonra hareket eden taksi, kaldırımda uyuyan köpeğin üzerinden geçti. O anlar kameraya yansırken, köpeğin sesi ile şoför geri manevra yaptı. Köpek kaçarken, çevredekiler şoföre tepki gösterdi. Bir kadın araca tekme atarken, şoför köpeği fark etmediğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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