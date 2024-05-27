Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Karaciğer yetmezliği bulunan 4 yaşındaki Asmin, Mardin'den ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde karaciğer yetmezliği ve özefageal varis kanaması bulunan 4 yaşındaki Asmin Asel Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 00:31 Güncelleme: 27.05.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaciğer yetmezliği bulunan 4 yaşındaki Asmin, Mardin'den ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde karaciğer yetmezliği ve özefageal varis kanaması bulunan 4 yaşındaki Asmin Asel Ç., ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akut karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve özefageal varis kanaması bulunan Asmin Asel Ç.'nin karaciğer nakli için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Asmin, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’ndan ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü

        Benzer Haberler

        Mardin'de karaciğer yetmezliği olan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk ed...
        Mardin'de karaciğer yetmezliği olan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk ed...
        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Dereye hayvan pisliği bırakırken görüntülendi; gözaltına alındı
        Dereye hayvan pisliği bırakırken görüntülendi; gözaltına alındı
        Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı (2)
        Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı (2)
        Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı
        Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı
        Mardin'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
        Mardin'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı