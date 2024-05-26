Mardin'de karaciğer yetmezliği olan çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akut karaciğer yetmezliği ve varis kanaması tanısı konulan Asmin Ç'nin (4) ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde karaciğer yetmezliği olan 4 yaşındaki çocuk, organ nakli için ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

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