Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mardin'inKızıltepe ilçesinde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Mardin'inKızıltepe ilçesinde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABR 286 plakalı tır, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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