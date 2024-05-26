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        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'inKızıltepe ilçesinde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:03 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:03
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        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Mardin'inKızıltepe ilçesinde devrilen buğday yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ABR 286 plakalı tır, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunun Çevre Yolu Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        ​​​​​​​Kazada tır sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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