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        Mardin'de polis okul çevresi ve servis araçlarında denetim yaptı

        Mardin'de polis ekipleri okul çevresi ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:52 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:52
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        Mardin'de polis okul çevresi ve servis araçlarında denetim yaptı
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        Mardin'de polis ekipleri okul çevresi ve servis araçlarında denetim gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 38 ekip ve 99 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda, 118 okul çevresi, 15 internet ve oyun salonu, 21 kahvehane, 24 market, 34 park ve 21 metruk bina denetlendi.

        Ayrıca, denetimlerde 1088 kişi ve 120 servis aracı kontrol edildi.

        Uygulama kapsamında kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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