Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı (2)

Mardin'de aracının altında kalan köpek nedeniyle çevredekilerin tepki gösterdiği taksi şoförü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. İsmi belirtilmeyen ve olay yerinden ayrılan taksi şoförüne 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etmek' maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

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