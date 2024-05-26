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        Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı (2)

        ŞOFÖREİDARİ PARA CEZASIMardin'de aracının altında kalan köpek nedeniyle çevredekilerin tepki gösterdiği taksi şoförü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:48
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        Kaldırımda uyuyan köpek, taksinin altında kaldı (2)
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        ŞOFÖREİDARİ PARA CEZASI

        Mardin'de aracının altında kalan köpek nedeniyle çevredekilerin tepki gösterdiği taksi şoförü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edildi. İsmi belirtilmeyen ve olay yerinden ayrılan taksi şoförüne 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk etmek' maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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