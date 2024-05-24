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        Güvenlik korucusu cinayetinde biri amcası, 2 şüpheli tutuklandı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kayıp olarak aranırken amcasının evinde silahla vurulmuş cesedi bulunan güvenlik korucusu Engin Aslan'ın (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden amcası Abdurrahim Aslan (51) ve Metin Aslan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:45
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        Güvenlik korucusu cinayetinde biri amcası, 2 şüpheli tutuklandı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde kayıp olarak aranırken amcasının evinde silahla vurulmuş cesedi bulunan güvenlik korucusu Engin Aslan’ın (35) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden amcası Abdurrahim Aslan (51) ve Metin Aslan tutuklandı.

        Olay, 19 Mayıs’ta akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Çağlar Mahallesi’nde meydana geldi. 16 Mayıs’ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan güvenlik korucusu Engin Aslan’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla, bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin 19 Mayıs’ta Aslan’ın amcası Abdurrahim Aslan’a ait çiftlikteki evinde yaptığı aramada, Engin Aslan’ın cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, Aslan’ın silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Engin Aslan’ın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında amcası Abdurrahim Aslan ile Metin Aslan, E.A., N.D., A.K., B.B., A.A. ve D.G.A.’yı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Abdurrahim Aslan ve Metin Aslan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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