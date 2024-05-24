Mardin'de bir çiftlikte ceset bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftlikte ceset bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Çağlar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte 18 Mayıs'ta Engin A'nın (41) cesedinin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince A.A, M.A, E.A, N.D, A.K, B.B, A.A. ve D.G.A. gözaltına alındı. İşlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe A.A. ve M.A. tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Nusaybin'in Çağlar Mahallesi'nde çiftlikte bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Engin A'nın (41) silahla başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.