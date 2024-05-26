Dereye hayvan pisliği bırakırken görüntülendi; gözaltına alındı

Nusaybin ilçe merkezinden geçen Çağ Çağ Deresi'nin üzerindeki köprüye kamyonetle gelen 3 kişi, dün içerisinde hayvan pisliği bulunan torbaları suya boşalttı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hayvan yetiştiricisi olduğu belirlenen F.O., adresinde gözaltına alındı. F.O. hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan işlem başlatılırken, belediye ekipleri de derede temizlik çalışması yaptı.

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