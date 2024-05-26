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        Dereye hayvan pisliği bırakırken görüntülendi; gözaltına alındı

        MARDİN'dekamyonetle geldiği dereye yanındaki 2 kişi ile hayvan pisliği bırakan hayvan yetiştiricisi F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:34 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:40
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        Dereye hayvan pisliği bırakırken görüntülendi; gözaltına alındı
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        MARDİN'dekamyonetle geldiği dereye yanındaki 2 kişi ile hayvan pisliği bırakan hayvan yetiştiricisi F.O., kameralara yansıdı. F.O. gözaltına alınırken, hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan işlem başlatıldı.

        Nusaybin ilçe merkezinden geçen Çağ Çağ Deresi'nin üzerindeki köprüye kamyonetle gelen 3 kişi, dün içerisinde hayvan pisliği bulunan torbaları suya boşalttı. O anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hayvan yetiştiricisi olduğu belirlenen F.O., adresinde gözaltına alındı. F.O. hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan işlem başlatılırken, belediye ekipleri de derede temizlik çalışması yaptı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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