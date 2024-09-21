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        Sulama kanalına devrilen cipteki 3 kişi öldü (2)

        KAZADAÖLENLER DEFNEDİLDİ Mardin'in Derik ilçesinde, bugün sabah erken saatlerde  sulama kanalına devrilen cipte hayatını kaybeden 3 kişiden Resul Demir'in (29) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal  Ambarlı Mahallesi'nde defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 21:03 Güncelleme: 21.09.2024 - 21:10
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        Sulama kanalına devrilen cipteki 3 kişi öldü (2)
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        KAZADAÖLENLER DEFNEDİLDİ 

        Mardin'in Derik ilçesinde, bugün sabah erken saatlerde  sulama kanalına devrilen cipte hayatını kaybeden 3 kişiden Resul Demir'in (29) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından kırsal  Ambarlı Mahallesi'nde defnedildi. Harun Eyüpoğlu (23) ile Kadri Durmaz’ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından ilçe merkezindeki Bahçelievler Mahallesi Abdullah Akın Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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