Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        100 metreden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        MARDİN'de sürücüsünün kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki sürücü Veysi İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 14:17 Güncelleme: 28.09.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        100 metreden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN'de sürücüsünün kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobildeki sürücü Veysi İ. ile Sultan P. yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Kasımiye Medresesi yolunda meydana geldi. Veysi İ. idaresindeki 68 FB 344 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Sürücü ile araçtaki Sultan P. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sedyeyle uçurumdan yukarı taşınıp, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu! Cemaat vantilatörle kovaladı!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        Baraj yapımında keşfedildi... 4 bin 500 yıllık ayak izleri!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        Galatasaray rekor için sahada
        Galatasaray rekor için sahada
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Vali de tepki gösterdi! Yaşlı adama feci darp!
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Asalarımız Profesör McGonnagal için havada...
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Hastanede bir korsan
        Hastanede bir korsan
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Böyle anne olmaz olsun! 4 sapıktan aynı ifade!
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş

        Benzer Haberler

        Mardin'de hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Mardin'de hakkında kesinleşmiş 43 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Mardin'de uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de uçuruma devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Mardin'de 14 yıldır kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 14 yıldır kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
        Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki Fırat, ağır yaralandı
        Çalıştığı inşaattan düşen 14 yaşındaki Fırat, ağır yaralandı
        Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de yol ortasında tekmeli, yumruklu kavga kamerada
        Mardin'de yol ortasında tekmeli, yumruklu kavga kamerada