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        Minibüsün kırılan havalandırma camının parçaları, yolcuyu yaraladı

        MARDİN'de çocukların attığı taş, şehir içi minibüsünün tavanındaki havalandırma camına isabet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 16:01 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:05
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        Minibüsün kırılan havalandırma camının parçaları, yolcuyu yaraladı
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        MARDİN'de çocukların attığı taş, şehir içi minibüsünün tavanındaki havalandırma camına isabet etti. Kırılan cam parçalarının başına isabet ettiği yolcu yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde, Artuklu ilçesi merkez Savur Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oyun oynayan çocukların attığı iddia edilen taş, yoldan geçen, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen şehir içi minibüsün tavanındaki havalandırma camına isabet etti. Kırılan cam parçaları yolculardan birinin üzerine düştü. Başından yaralanan yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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