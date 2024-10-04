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        Mardin'de yaya geçidinde TIR'ın çarptığı yaya öldü

        MARDİN'in Artuklu ilçesinde yaya geçidinde TIR'ın çaptığı Nebahat Uğur (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 16:46 Güncelleme: 04.10.2024 - 16:50
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        Mardin'de yaya geçidinde TIR'ın çarptığı yaya öldü
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        MARDİN’in Artuklu ilçesinde yaya geçidinde TIR’ın çaptığı Nebahat Uğur (60), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 DT 268 plakalı TIR, yaya geçidinde Nebahat Uğur’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Uğur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yolu araç trafiğine kapatırken, Nebahat Uğur’un cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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