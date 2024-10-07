Yasa dışı yollarla Almanya'ya gitmeye çalışan Serdar'dan 46 gündür haber yok

MARDİN’in Nusaybin ilçesinden Hırvatistan’a gidip, buradan da kaçak yollarla Almanya’ya geçmeye çalışan Serdar Akalın’dan (24) 46 gündür haber alınamıyor. Babası Fikret Akalın, “Her ne kadar gitme dediysem de beni dinlemeden gitti. 46 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Attığı en son konum, Hırvatistan sınırıydı” dedi.

Nusaybin ilçesinde yaşayan Serdar Akalın, Almanya’ya kaçak yolla gitmek için Hırvatistan’a gitti. Akalın, 2 gün sonra mesajlaşma uygulaması üzerinden Hırvatistan sınırına yakın bir bölgeden konumunu gönderdi. O günden sonra da ailesi, Serdar Akalın’dan bir daha haber alamadı. Aile, Almanya’ya giden arkadaşlarından birine ulaştı. Arkadaşı, ailesine Serdar’ın yürüyemeyecek kadar yorulduğunu ve Hırvatistan’da kaldığını, kendilerinin de aralarında olduğunu grubun yola devam ettiğini söyledi.