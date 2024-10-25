AK Partili Kandemir: İsrail'in soykırımı bölgemize doğru geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Gazze'de başlayan İsrail soykırımı şimdi Lübnan’a sıçradı, Suriye'ye bulaştı. Belli ki; yavaş yavaş bölgemize doğru geliyor. İşte tam da böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın bir çağrısı oldu, iç cepheyi tahkim edeceğiz" dedi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Nusaybin İlçe Başkanlığı Gençlik Kolları 7’nci Olağan Kongresi’ne katılmak üzere ilçeye geldi. İlk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret eden Kandemir ve beraberindekiler, daha sonra kongrenin düzenlendiği Nusaybin Kapalı Spor Salonu’na geçti. Kongreye Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililer katıldı. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan, yaş haddinden dolayı görevi Civan Bilen’e devretti.