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        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçerken, otomobilin çarptığı Ali Akay (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:15
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        Otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçerken, otomobilin çarptığı Ali Akay (70), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal Girmeli Mahallesi yakınlarında uluslararası İpekyolu’nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Akay’a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akay, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Akay’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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