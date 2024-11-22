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        Adliye önünde 1'i avukat, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 gözaltı

        MARDİN'de, duruşma çıkışı adliye önünde iki grup arasında çıkan, 1'i avukat, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:35
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        Adliye önünde 1'i avukat, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 5 gözaltı
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        MARDİN'de, duruşma çıkışı adliye önünde iki grup arasında çıkan, 1’i avukat, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri sürerken, adliye önünde toplanan avukatlar, saldırıya tepki gösterdi.

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Duruşması sonrası iki grup arasında adliye önünde çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat Aslan T. (42) ile aynı aileden Muhammed A. (20), Burhan A. (45) ve Mehmet Sait A. (52) yaralandı. Şüpheliler ise hafif ticari araçla kaçtı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

        ‘MARDİN BAROSU OLARAK NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ’

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, Mardin Barosu avukatları adliye önünde toplanarak yaptıkları basın açıklaması ile olaya tepki gösterdi. Avukatlar adına açıklamayı Baro Başkanı Avukat Ahmet Duyan okudu. Saldırıda 4 kişinin yaralandığını söyleyen Başkan Duyan, "Saldırganlar olayın akabinde hemen yakalanıp gözaltına alınmış, emniyette işlemler devam etmektedir. Bugünden itibaren, Mardin Barosunun 800 avukatı, yasaların caydırıcı hale gelmesi için var gücüyle çalışacaklar. Bugünden itibaren Mardin Barosu’nun 800 avukatı kamuoyunun bilinçlenmesi için var gücüyle çalışacaklar. Bugünden itibaren Mardin Barosu’nun 800 avukatı bireysel silahlanmanın önüne geçmek için var gücüyle çalışacaklar ve bunu sadece Mardin Barosu avukatları için değil, Türkiye'deki 190 bin meslektaşı için yapacaklar. Kimsenin kuşkusu olmasın başaracaklar. Şiddet eğilimi toplumun her kesimine sirayet etmiştir. Toplumun her kesiminde bir öfke, bir şiddet hakim olmuş durumda. Avukata şiddet var mı? Var. Çocuğa şiddet var mı? Var. Kadına şiddet var, sağlık çalışanlara şiddet var, hayvanlara şiddet var. Bunların sebep ve sonuçları gerek hukuki, gerek psikolojik, gerekse sosyolojik boyutta derhal araştırılması gerekmektedir. Toplumsal öfkenin, toplumsal şiddetin son bulması için Mardin Barosu olarak ne gerekiyorsa yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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