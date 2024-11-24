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        Adliye önünde 1'i avukat, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 tutuklama

        MARDİN'de, duruşma çıkışı adliye önünde iki grup arasında çıkan, 1'i avukat, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 17:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:00
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        Adliye önünde 1'i avukat, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 tutuklama
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        MARDİN'de, duruşma çıkışı adliye önünde iki grup arasında çıkan, 1’i avukat, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

        Olay, 21 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Duruşma sonrası iki grup arasında adliye önünde çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat Aslan T. (42) ile aynı aileden Muhammed A. (20), Burhan A. (45) ve Mehmet Sait A. (52) yaralandı. Şüpheliler ise hafif ticari araçla kaçtı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar ve incelenen kamera görüntüleri sonrasında, şüphelilerin kaçtıkları araçların plakaları tespit edildi. Polis ekipleri kısa sürede iki aracın bulunduğu konumu belirleyerek araçlardaki 5 şüpheliyi yakaladı.

        ŞÜPHELİLERDEN 4’Ü TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Hakimliği’ne sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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