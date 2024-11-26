Zana Ares, uluslararası matematik yarışmasında 1'inci oldu

MARDİN’de, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Zana Ares Durmaz, Kanada merkezli yapılan 34 ülkeden 9 bin 890 öğrencinin katıldığı Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 1’inci oldu.

Özel bir okulda 4’üncü sınıf öğrencisi olan ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim alan Zana Ares Durmaz, Kanada merkezli yapılan ve 34 ülkeden 9 bin 890 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda tüm soruları doğru cevaplayarak 1’inci oldu. Aldığı derece nedeniyle mutlu olduğunu belirten Durmaz, “3’üncü defa Caribou Matematik Yarışması'nda birinci olmak, benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Bu başarı, matematiğe olan sevgimin bir sonucu. Beni destekleyen aileme, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.