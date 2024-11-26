Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Zana Ares, uluslararası matematik yarışmasında 1'inci oldu

        MARDİN'de, Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 13:36 Güncelleme: 26.11.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zana Ares, uluslararası matematik yarışmasında 1'inci oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’de, Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Zana Ares Durmaz, Kanada merkezli yapılan 34 ülkeden 9 bin 890 öğrencinin katıldığı Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda 1’inci oldu.

        Özel bir okulda 4’üncü sınıf öğrencisi olan ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim alan Zana Ares Durmaz, Kanada merkezli yapılan ve 34 ülkeden 9 bin 890 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda tüm soruları doğru cevaplayarak 1’inci oldu. Aldığı derece nedeniyle mutlu olduğunu belirten Durmaz, “3’üncü defa Caribou Matematik Yarışması'nda birinci olmak, benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Bu başarı, matematiğe olan sevgimin bir sonucu. Beni destekleyen aileme, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Buffett servetini neden ailesine bırakmıyor?
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        “Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz, ama herkesin de haddini bilmesi lazım”
        “Sosyal medyada yasakçı bir zihniyette değiliz, ama herkesin de haddini bilmesi lazım”
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        Türkiye'nin en güzel doğal göllerindendi şimdi can çekişiyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"

        Benzer Haberler

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Derik ilçesini ziyaret etti
        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Derik ilçesini ziyaret etti
        Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Midyat'ta Öğretmenler Günü kutlandı
        Mardin'de 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de 24 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 50...
        Mardin'de çeşitli suçlardan arananlar ile firari hükümlülerin bulunduğu 50...
        Mardin'de aşırı yağıştan müstakil ev çöktü: 2 yaralı
        Mardin'de aşırı yağıştan müstakil ev çöktü: 2 yaralı
        Mardin'de şiddetli rüzgar; inşaattan kopan parça, yayanın başına isabet ett...
        Mardin'de şiddetli rüzgar; inşaattan kopan parça, yayanın başına isabet ett...