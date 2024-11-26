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        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı (2)

        KARGÜZELLİĞİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİMardin'de beklenen mevsimin ilk karı akşam saatlerinde başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:51 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:55
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        Mardin'de mevsimin ilk kar yağışı (2)
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        KARGÜZELLİĞİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Mardin'de beklenen mevsimin ilk karı akşam saatlerinde başladı. Mardin Valiliği, tarihi dokusu ve mimarisiyle kar altındaki kentin dronla çekilmiş görüntülerini paylaştı. Valilik paylaşımında, "Mardin'in tarihi silüeti, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünmesi, eşsiz görüntülere sahne oldu. Tarihi sokaklarda adım atarken, karla örtülü geçmişin izlerini beyaz sessizlik içinde keşfetmek, huzurlu ve keyifli bir yolculuğa çıkarıyor" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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