30 yılda 30 binin üzerinde fidan diken 'Şeyhmus Amca': Ölünceye kadar devam edeceğim

MARDİN’de ‘Şeyhmus Amca’ olarak bilinen, 30 yılda 30 binden fazla fidan diken Şeyhmus Erginoğlu (75), “Sıhhatim yerinde kalırsa, ölünceye kadar fidan dikmeye devam edeceğim. Aldığım ödüller ise sadece benim değil, çevremdeki tüm iyilik gönüllülerinin başarısıdır” dedi.

Mardin'de yaşayan ve bugüne kadar evlenmeyen, şoförlükten emekli Şeyhmus Erginoğlu, 2010 yılında önce Savurkapı semtinde 'çöplük' denilen 48 dönümlük alana, Orman Genel Müdürlüğü'nün de desteğiyle 11 binin üzerinde fidan dikti. Yıllar boyunca gece gündüz diktiği fidanları kontrol eden Erginoğlu, emeklerinin karşılığını aldı. 'Çöplük' denilen bölge, Erginoğlu'nun çabalarıyla ormana döndü. Erginoğlu, geçen 30 yıl içerisinde farklı alanlara toplamda 30 binin üzerinde fidan dikti. Erginoğlu, Kızılay'ın 8 Aralık’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri programında, Kızılay Özel Ödülü ile de onurlandırıldı.