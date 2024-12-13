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        Minibüsün çarptığı Hatice öğretmen öldü, kaza kamerada

        MARDİN'de yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarptığı İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:30
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        Minibüsün çarptığı Hatice öğretmen öldü, kaza kamerada
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        MARDİN'de yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarptığı İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar (24), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi’nde meydana geldi. Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi'nde görevli ücretli İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar’a, H.A. (38) idaresindeki plakası öğrenilmeyen, bir tekstil firmasına ait servis minibüsü çarptı. Taşpınar yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Taşpınar’ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada sürücü H.A. gözaltına alınırken, Taşpınar’ın, işlemlerinin ardından Midyat ilçesi kırsal Yenice Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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