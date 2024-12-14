Mardin'de kuvvetli rüzgarda çatı uçtu

Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında bulunan sitenin çatısının bir bölümü, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Parçalar, site içerisindeki çocuk parkına düşerken, olayda yaralanan olmadı.

MARDİN'de bir sitenin çatısının bir bölümü, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçarak çocuk parkının üzerine düştü.

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