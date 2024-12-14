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        Mardin'de kuvvetli rüzgarda çatı uçtu

        MARDİN'de bir sitenin çatısının bir bölümü, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçarak çocuk parkının üzerine düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 13:56 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:00
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        Mardin'de kuvvetli rüzgarda çatı uçtu
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        MARDİN'de bir sitenin çatısının bir bölümü, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçarak çocuk parkının üzerine düştü.

        Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında bulunan sitenin çatısının bir bölümü, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu. Parçalar, site içerisindeki çocuk parkına düşerken, olayda yaralanan olmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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