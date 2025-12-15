Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de ilaçlama çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve karasinek türlerine karşı kışlak ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 16:06 Güncelleme: 15.12.2025 - 16:06
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından 10 ilçe merkezi ile 720 mahalle ve mezrada sivrisinek ile karasinek türlerine karşı ilaçlama çalışmaları yapılıyor.

        Rögarlar, kanalizasyon hatları, çöp konteynerleri ve gübrelik alanlarda sürdürülen çalışmalar, mazgallar, mağaralar ve inşaat halindeki binaların bodrumları da düzenli olarak ilaçlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

