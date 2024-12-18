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        TIR şoförlerinin 'yol verme' kavgası kamerada

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 TIR şoförünün, 'yol verme' kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:05
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        TIR şoförlerinin 'yol verme' kavgası kamerada
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        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 2 TIR şoförünün, 'yol verme' kavgası, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, sabah saatlerinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinden geçen Uluslararası İpekyolu üzerindeki Derik Kavşağı'nda meydana geldi. Irak'a yük taşımacılığı yapan 2 TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sürücüler, TIR'larını durdurup kavga etti. Şoförlerden biri diğerine demir çubukla saldırdı. Diğer sürücüler araya girerek tarafları sakinleştirdi. Yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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