Milli atıcı Berfin, antrenör annesiyle 2028 olimpiyatlarına hazırlanıyor

MARDİN'de 'Rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu ve 17 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (17), kendisi gibi milli sporcu olan annesi Nedret Altun'un antrenörlüğünde 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor.

Mardin'de 7 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta ilk katıldığı müsabakada Türkiye birincisi olan Elif Berfin Altun, girdiği müsabakalarda bugüne kadar 30'dan fazla şampiyonluk elde etti. Kentte 'Rekortmen kız' olarak anılan ve girdiği müsabakalarda 17 kez de Türkiye rekoru kıran Berfin, Sırbistan'ın Semendrova şehrinde Kasım 2024'te düzenlenen ve 12 ülkeden 320 sporcunun katıldığı Walther Youth Cup yarışmasında 10 metre Havalı Tüfek Kadınlar kategorisinde birinci oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonu'nda antrenör annesi Nedret Altun gözetiminde çalışmalarını sürdüren Berfin, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda dünya şampiyonu olmak istiyor.

'DÜNYA KUPASINI KAZANMAK İSTİYORUM'

Atıcılıkta geride bıraktığı 7 yılda birçok başarıya imza attığını ifade eden Elif Berfin Altun, "Poligonda büyüdüm. Babamın ve annemin antrenmanlarını izledim. Heves ettim ve 7 yıl önce bu spora başladım. 12 yaşımdan beri de milli sporcuyum. Güzel başarılar elde edince devam ettim. 17 Türkiye rekoru ve 30'a yakın birinciliğim var. Yaklaşık 7 yıldır bu sporu yapıyorum. En son katıldığım Sırbistan Walther Youth Cup şampiyonasında U-18 ve gençler klasmanında birincilik elde ettim. Antrenmanlarım çok yoğun geçiyor, haftanın 4 günü olarak. 2028 Yaz Olimpiyatları'na hazırlanıyorum, çalışmalarım güzel geçiyor. Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum. Yeni yılda bütün sporculara başarılar dilerim" dedi.

'BERFİN'İN HEDEFLERİ BÜYÜK'

Milli sporcunun annesi Nedret Altun, kendisinin de yaklaşık 20 yıldır atıcılıkla uğraştığını, 14 yıldır da antrenörlük yaptığını belirterek, "Bu; bir anne ve kızın aynı hedefe doğru omuz omuza verdiği yolculuktur. Hem spora hem de hayata dair önemli dersler veriyor. Başarı sadece bireysel değil, aynı zamanda sevgi ve destekle büyüyen bir hikayedir. Berfin'in hedefleri büyük. Hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Sırbistan'ın Semendrova şehrinde düzenlenen ve 12 ülkeden 320 sporcunun katıldığı Walther Youth Cup yarışmasında 10 metre Havalı Tüfek Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Hedefimiz; 2028 Yaz Olimpiyatları'dır" diye konuştu.