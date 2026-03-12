Canlı
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Giriş: 12.03.2026 - 13:38
        Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

