Mardin'de 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.



Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde dün akşam Z.S'nin (16) silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.



Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.



Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



