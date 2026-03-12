Midyat'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.





Milli İrade İlkokulu ve Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.





Programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.



Programda, öğrenciler müzik dinletisi ve oratoryo sundu, tiyatro gösterisi yaptı.





"Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temalı yarışmalar ile İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Ersin Kemençe, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

