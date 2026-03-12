Mardin Valisi Akkoyun, Nusaybin'deki üs bölgesinde güvenlik güçleriyle iftar yaptı

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Nusaybin ilçesindeki üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle iftarda bir araya geldi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre Akkoyun, Kaymakam Evren Çakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ile Nusaybin Dibektepe Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.



Akkoyun, burada güvenlik güçleriyle iftar yaptı.



Vali Akkoyun, güvenlik güçlerinin vatanın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirterek, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

