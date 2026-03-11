Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 21:37
        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, ﻿Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Artuklu'da bir araç ve bir ikamette yapılan aramalarda, 603 gram esrar, 20 kök Hint keneviri, 30 uzun namlulu silah fişeği, uzun namlulu silah şarjörü ve hassas terazi ele geçirildi.

        Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

