Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AUT 820 plakalı hafif ticari araç, Yenikent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nalin O'ya (26) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yaya, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nalin O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​

