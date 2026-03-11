Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 18:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 AUT 820 plakalı hafif ticari araç, Yenikent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nalin O'ya (26) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yaya, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Nalin O. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Evinden çıkarılıyor
        Evinden çıkarılıyor
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu

        Benzer Haberler

        Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü (2)
        Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü (2)
        Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi
        Mardin 1969 Spor'da teknik direktörlük görevine Bülent Akan getirildi
        Mardin'de aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Mardin'de aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Mardin'de zırhlı araç devrildi: 3 polis yaralandı
        Mardin'de zırhlı araç devrildi: 3 polis yaralandı
        Mardin'de zırhlı polis aracı devrildi: 3 yaralı
        Mardin'de zırhlı polis aracı devrildi: 3 yaralı