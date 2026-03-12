Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada bir kişi kardeşini silahla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 00:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada bir kişi kardeşini silahla yaraladı.

        Kırsal Işıklar Mahallesi'nde Ş.D. ile kardeşi C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Ş.D, kardeşi C.D'yi pompalı tüfekle vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli Ş.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Akkoyun, Nusaybin'deki üs bölgesinde güvenlik güçleriyle ifta...
        Mardin Valisi Akkoyun, Nusaybin'deki üs bölgesinde güvenlik güçleriyle ifta...
        Mardin'de ölü bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu olayında yeni gelişme
        Mardin'de ölü bulunan 16 yaşındaki kız çocuğu olayında yeni gelişme
        Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu; ağabeyi gözaltında
        Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu; ağabeyi gözaltında
        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Mardin'de tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaraladı
        Mardin'de tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle yaraladı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı