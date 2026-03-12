Mardin'de kardeşini silahla yaralayan kişi gözaltına alındı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan kavgada bir kişi kardeşini silahla yaraladı.
Kırsal Işıklar Mahallesi'nde Ş.D. ile kardeşi C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Ş.D, kardeşi C.D'yi pompalı tüfekle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Ş.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
