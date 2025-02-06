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        Mardin 1969 Spor, Polatlı 1926 Spor maçının hazırlıklarına başladı

        TFF3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Polatlı 1926 Spor'u 9 Şubat Pazar günü konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:00
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        Mardin 1969 Spor, Polatlı 1926 Spor maçının hazırlıklarına başladı
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        TFF3’üncü Lig 4’üncü Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Polatlı 1926 Spor'u 9 Şubat Pazar günü konuk edecek. Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'da başlayacak.

        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 19’uncu hafta maçında 9 Şubat Pazar günü saat 14.00’da Ankara temsilcisi Polatlı 1926 Spor'u ağırlayacak olan Mardin 1969 Spor, maçın hazırlıklarına Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile çalışmalarına devam eden takım, daha sonrasında ise pas ve şut çalışması yaptı. Kırmızı lacivertliler günün antrenmanını, dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı. Mardin 1969 Spor cumartesi günü yapacağı antrenman ile Polatlı maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        VALİ TUNCAY AKKOYUN'DAN ZİYARET

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tuncay Akkoyun, beraberinde Vali Yardımcısı Hasan Kurt ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik ile birlikte takımı antrenmanında ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun, Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar'a, Asbaşkan Veysi Duyan'a, yöneticilerine, teknik ekip ve futbolculara başarılar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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