Mardin'de, 25,5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sahte toz deterjan sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Takibe alınan şüpheli TIR, Artuklu ilçesi kırsal Boztepe Mahallesi'nde durduruldu. TIR'da yapılan aramada 10'ar kilogramlık paketler halinde toplamda 25,5 ton sahte toz deterjan ele geçirildi. Sahte deterjanlara el konulurken, gözaltına alınan TIR şoförü hakkında işlem başlatıldı.

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