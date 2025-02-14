Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (4)

        2KİŞİ MARDİN'DE DEFNEDİLDİBingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden Gümüşhane Üniversitesi sınıf öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk'un (23) cenazesi, memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 14.02.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (4)
        ABONE OL

        2KİŞİ MARDİN’DE DEFNEDİLDİ

        Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden Gümüşhane Üniversitesi sınıf öğretmenliği 3’üncü sınıf öğrencisi Abdulkuddus Bozuk’un (23) cenazesi, memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı İpek Mahallesi’ne getirildi. Bozuk’un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Heci Hasan Aksoy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yakınları uzun süre Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşı dökerken, Bozuk’un taziyesi Hz. Ali Taziye Evi’nde kabul edilecek.

        ‘ÇOK GÜZEL ANILARIMIZ OLDU’

        Kazada hayatını kaybeden Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü Diş Protez Teknolojisi Programı 1’inci sınıf öğrencisi Derviş Öcal’ın (20) cenazesi de Midyat ilçesine bağlı kırsal Yolbaşı Mahallesi’ne getirildi. Öcal’ın cenazesi, Halid Bin Velid camiinde kılınan cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında defnedildi. Öcal’ın arkadaşının annesi Merve Örnek, Öcal’ın çevresinde çok sevilen biri olduğunu ifade ederek, “Oğlumun yakın arkadaşıydı. Sürekli bizim eczaneye gelirdi. Sabah oğlum bana haber verdi. Vefat etmeden önce onunla çok güzel anılarımız oldu. Çok iyi bir çocuktu mekanı cennet olsun” dedi.

        BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ’NDEN TAZİYE MESAJI

        Bingöl Üniversitesi’nden yayınlanan taziye mesajında, “Bingöl-Diyarbakır karayolunda meydana gelen üzücü otobüs kazasında, Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri Bölümü Diş Protez Teknolojisi Programı 1. sınıf öğrencisi Derviş Öcal ve diğer 4 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatını kaybeden öğrencimize ve diğer vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        TÜSİAD YİK Başkanına soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD yanlış yolda
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        BDDK, tüketici kredilerinde vade sınırını değiştirdi
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        Trump-Putin görüşmesi Avrupa'da şok yarattı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        "Seni seviyorum"
        "Seni seviyorum"
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        Fenerbahçe'nin zaferi Belçika'da yankılandı
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        1 tecavüz, 2 cinayet! İşte caninin cezası!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        Yaşlı kadın yolun karşısına geçecekti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Ozan Güven'e hapis istemi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        TÜSİAD'ın gündemindeki kayyım yasası
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi

        Benzer Haberler

        33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti
        33 dağcı, Ağrı Dağı'na tırmanışa geçti
        Mardin'de, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
        Mardin'de, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına tepki
        Mardin'de bariyerlere çarpan tırda yangın çıktı, sürücü yaralandı
        Mardin'de bariyerlere çarpan tırda yangın çıktı, sürücü yaralandı
        Mardin'de kar yağışına karşı gece mesaisi
        Mardin'de kar yağışına karşı gece mesaisi
        Mardin'de bariyere çarpıp alev alan TIR'ın şoförü yaralandı
        Mardin'de bariyere çarpıp alev alan TIR'ın şoförü yaralandı
        Midyat Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor
        Midyat Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor