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        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (6)

        KAZADAÖLEN KÜBRA, MEMLEKETİ MARDİN'DE DEFNEDİLDİBingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Kübra Ağırman'ın (19) cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Sivrice Mahallesi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:48 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:55
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        Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (6)
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        KAZADAÖLEN KÜBRA, MEMLEKETİ MARDİN’DE DEFNEDİLDİ

        Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Kübra Ağırman’ın (19) cenazesi, memleketi Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Sivrice Mahallesi’ne getirildi. Altunkaya Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ağırman’ın cenazesi, mahalle mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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