Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (6)
KAZADAÖLEN KÜBRA, MEMLEKETİ MARDİN'DE DEFNEDİLDİBingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Kübra Ağırman'ın (19) cenazesi, memleketi Mardin'in Midyat ilçesine bağlı kırsal Sivrice Mahallesi'ne getirildi.
KAZADAÖLEN KÜBRA, MEMLEKETİ MARDİN’DE DEFNEDİLDİ
Bingöl'de yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 5 kişiden Kübra Ağırman’ın (19) cenazesi, memleketi Mardin’in Midyat ilçesine bağlı kırsal Sivrice Mahallesi’ne getirildi. Altunkaya Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ağırman’ın cenazesi, mahalle mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi.
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