Hafif ticari araç otomobile çarptı; yaya son anda kurtuldu

Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta duran otomobile hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı, bir iş yerine çarparak durduğu ve iş yerinden çıkan yayanın ise hafif ticari aracın teğet geçmesiyle son anda kurtulduğu görüldü.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’ndaki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail O. (21) yönetimindeki 06 GE 9385 plakalı hafif ticari araç, Önder A. (25) idaresindeki 47 ACR 551 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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