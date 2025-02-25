Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Hafif ticari araç otomobile çarptı; yaya son anda kurtuldu

        MARDİN'in Midyat ilçesinde, hafif ticari araç otomobile çarparken, iş yerinden çıkan yaya ise son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 10:46 Güncelleme: 25.02.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafif ticari araç otomobile çarptı; yaya son anda kurtuldu
        ABONE OL

        MARDİN'in Midyat ilçesinde, hafif ticari araç otomobile çarparken, iş yerinden çıkan yaya ise son anda kurtuldu. Sürücülerin hafif yaralandığı kaza anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 02.30 sıralarında, Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’ndaki Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. İsmail O. (21) yönetimindeki 06 GE 9385 plakalı hafif ticari araç, Önder A. (25) idaresindeki 47 ACR 551 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta duran otomobile hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı, bir iş yerine çarparak durduğu ve iş yerinden çıkan yayanın ise hafif ticari aracın teğet geçmesiyle son anda kurtulduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Fenerbahçe fırsat tepti, Galatasaray farkı korudu!
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        İşçi alacağında 5 yıla dikkat!
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        "Mourinho ağlamaya devam etsin!"
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?

        Benzer Haberler

        Mardin'de silahlı kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi; 24 gözaltı
        Mardin'de silahlı kavgada ölen 3 kişi toprağa verildi; 24 gözaltı
        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı (3...
        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı (3...
        GÜNCELLEME - Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü,...
        GÜNCELLEME - Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü,...
        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı (2...
        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı (2...
        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 10 yaralı
        Mardin'de aileler arasında silahlı 'kız isteme' kavgası: 10 yaralı
        Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı
        Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı