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        Mardin 1969 Spor, Ağrı 1970 Spor maçına hazırlanıyor

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup lideri Mardin 1969 Spor, hafta sonu deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:50
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        Mardin 1969 Spor, Ağrı 1970 Spor maçına hazırlanıyor
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        TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup lideri Mardin 1969 Spor, hafta sonu deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Ülke genelindeki hava muhalefeti nedeniyle TFF 2’nci ve 3’üncü Lig 21’inici hafta maçlarını ileriki bir tarihe ertelemişti. Kararın ardından Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ulaş Ulusan, futbolcularına 2 günlük izin verdi. İznin ardından toplanan takım, 2 Mart Pazar günü saat 14.00’da deplasmanda Ağrı 1970 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Kırmızı lacivertli takım, hazırlıklarını bugün ve yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Grubunda 46 puanla lider olan Mardin 1969 Spor, zorlu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak puan farkını korumak istiyor. Doğu temsilcisi Ağrı 1970 Spor ise Mardin 1969 Spor'un 10 puan gerisinde 36 puanla 6’ncı sırada bulunuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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